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Мэр Каракаса умер от осложнений из-за коронавируса

Дарио Вивас заразился CoViD-19 во второй половине июля.

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Дарио Вивас. Фото © Facebook / Dario Vivas PSUV

Мэр Каракаса Дарио Вивас умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О смерти 70-летнего градоначальника сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины, — написал он в "Твиттере".

Президент Венесуэлы заявил, что готов попросить дьявола о помощи в борьбе с коронавирусом

Также он назвал монстром Франкенштейна своего колумбийского коллегу.

В Венесуэле с 13 марта действует режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. На данный момент в Боливарианской Республике зарегистрировано 29,1 тысячи случаев заражения, умерло более 250 человек.

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