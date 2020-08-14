Мэр Каракаса умер от осложнений из-за коронавируса

Мэр Каракаса Дарио Вивас умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О смерти 70-летнего градоначальника сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.
— С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины, — написал он в "Твиттере".
Президент Венесуэлы заявил, что готов попросить дьявола о помощи в борьбе с коронавирусомТакже он назвал монстром Франкенштейна своего колумбийского коллегу.
В Венесуэле с 13 марта действует режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. На данный момент в Боливарианской Республике зарегистрировано 29,1 тысячи случаев заражения, умерло более 250 человек.