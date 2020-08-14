Мэр Каракаса умер от осложнений из-за коронавируса

— С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины, — написал он в "Твиттере".