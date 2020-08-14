В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1350 пациентов

За минувшие сутки врачи поставили на ноги ещё 1350 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823, — уточнила заместитель мэра.

При этом некоторые изменения горожан всё же ждут.

"Слухи бесконечные". Собянин заявил, что возвращать ограничения в Москве не будут При этом некоторые изменения горожан всё же ждут.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября в столичных школах не будет линеек. Также из-за эпидемии коронавируса откажутся и от масштабного празднования Дня города. Кроме того, москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.