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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1350 пациентов

С начала эпидемии от недуга полностью излечилось почти 195 тысяч жителей российской столицы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

За минувшие сутки врачи поставили на ноги ещё 1350 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 823, — уточнила заместитель мэра.

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При этом некоторые изменения горожан всё же ждут.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября в столичных школах не будет линеек. Также из-за эпидемии коронавируса откажутся и от масштабного празднования Дня города. Кроме того, москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.

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