Вьетнам подал заявку на покупку российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Вьетнама подало России заявку на покупку вакцины от коронавирусной инфекции, созданной в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщает агентство Reuters, об этом ведомство объявило в эфире государственного телевидения.
В сообщении указывается, что вьетнамские специалисты продолжат работать над созданием собственной вакцины от CoVID-19.
Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на ФилиппинахПроверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.