Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вьетнам подал заявку на покупку российской вакцины от коронавируса

Вместе с тем Ханой продолжит работать над созданием собственного препарата.

100
Post cover

Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Министерство здравоохранения Вьетнама подало России заявку на покупку вакцины от коронавирусной инфекции, созданной в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщает агентство Reuters, об этом ведомство объявило в эфире государственного телевидения.

В сообщении указывается, что вьетнамские специалисты продолжат работать над созданием собственной вакцины от CoVID-19.

Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на Филиппинах

Проверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.

Выбор редакции

Loading...