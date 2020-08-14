Вьетнам подал заявку на покупку российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Вьетнама подало России заявку на покупку вакцины от коронавирусной инфекции, созданной в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщает агентство Reuters, об этом ведомство объявило в эфире государственного телевидения.