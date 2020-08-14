Пропавшую в Москве преподавательницу МГУ нашли мёртвой

В Москве нашли мёртвой 81-летнюю преподавательницу филологического факультета МГУ Инну Христиансен, об исчезновении которой ранее сообщили родственники. Как рассказал Лайфу источник, тело пенсионерки обнаружили в её квартире на Ленинском проспекте в Москве.

Правоохранители наведались домой к пропавшему педагогу. Дверь в квартиру Христиансен не открывала, поэтому её было решено вскрыть. Зайдя внутрь, полицейские нашли 81-летнюю женщину мёртвой. Согласно заключению судмедэкспертов, тело пролежало в квартире порядка трёх дней. Причина её смерти устанавливается.