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Пропавшую в Москве преподавательницу МГУ нашли мёртвой

Причина смерти пожилой женщины устанавливается.

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Инна Христиансен. Фото © Филологический факультет МГУ имени Ломоносова

В Москве нашли мёртвой 81-летнюю преподавательницу филологического факультета МГУ Инну Христиансен, об исчезновении которой ранее сообщили родственники. Как рассказал Лайфу источник, тело пенсионерки обнаружили в её квартире на Ленинском проспекте в Москве.

Правоохранители наведались домой к пропавшему педагогу. Дверь в квартиру Христиансен не открывала, поэтому её было решено вскрыть. Зайдя внутрь, полицейские нашли 81-летнюю женщину мёртвой. Согласно заключению судмедэкспертов, тело пролежало в квартире порядка трёх дней. Причина её смерти устанавливается.

В Москве пропала 81-летняя преподаватель МГУ

О её исчезновении в полицию заявила племянница.

Ранее в Москве обнаружили убитой доцента ВГИКа Иду Борисовну Шур в её квартире на Кутузовском проспекте. По подозрению в расправе над преподавательницей была задержана женщина 1951 года рождения.

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