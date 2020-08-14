Детёныш редкой львинохвостой макаки родился в Московском зоопарке — видео

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В Московском зоопарке — пополнение: 17 июля самка редкой львинохвостой макаки (вандеру) родила детёныша. Пол малыша пока не известен, потому что он всё время находится с матерью.
— Пол малыша вандеру мы сможем определить, когда он начнёт слезать со своей мамы, но пока самочка Колетта не отпускает его ни на минуту. Это её первое потомство, и мы очень переживали за неё. Но она отлично справилась: вылизала детеныша и сразу начала кормить, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Несмотря на то что малыш не отходит от своей мамы, он уже ведёт себя очень активно: хватает всё, до чего дотягиваются лапки, и даже начинает пробовать взрослую еду. При этом до шести месяцев он будет питаться материнским молоком. Рацион взрослых львинохвостых макак достаточно сложен и состоит из 80 продуктов. Но особенно эти приматы любят бананы, помидоры и салат.
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Зоологи говорят, что через два года детёныш станет похож на своих взрослых сородичей. Его шерсть станет жёстче и на голове появится характерная грива.
Теперь семейство вандеру состоит из четырёх животных: "главы семьи", самца Кая, малыша и его новоиспечённой мамы Колетты, а также её сестры Жоржетты. Самки приехали из Франции год назад, а Кай родился в Московском зоопарке в 2006 году.
Ранее в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка появилось на свет четыре детёныша джейрана — три самца и одна самка.