В Белоруссии выходит на свободу вор в законе. В Москве на него завели дело

В Белоруссии по решению Верховного суда досрочно освободят 42-летнего азербайджанского вора в законе, который в преступном мире известен как Рашад Гянджинский. Однако в Москве в отношении него уже возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
Стоит отметить, что Гянджинского в Белоруссии признали виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия и осудили на десять лет лишения свободы в июле 2019 года.
Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах, неоднократно судимый Гянджинский занимает высшее положение в преступной иерархии, что в России наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.
Воры под присмотром. Как Лукашенко перед выборами криминал приручалЛукашенко сделал непримиримую борьбу с криминалом одним из оснований своей власти. Однако в Белоруссии есть и воры в законе, и смотрящие, и сходки. Лайф разбирался в особенностях воровского мира республики и выяснил, почему криминалитет не выступил на стороне оппозиции во время недавних беспорядков.
Кроме того, преступник имеет сферу влияния и на территории Московского региона, а также других российских субъектов. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено накануне, мера пресечения пока не избиралась.
Место отбывания наказания Гянджинский пока не покинул.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье полиция задержала вора, который два года не выходил из квартиры.