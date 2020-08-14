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В Белоруссии выходит на свободу вор в законе. В Москве на него завели дело

Пока он находится в колонии, однако решение о его освобождении уже вынесено.

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Фото © Pixabay

В Белоруссии по решению Верховного суда досрочно освободят 42-летнего азербайджанского вора в законе, который в преступном мире известен как Рашад Гянджинский. Однако в Москве в отношении него уже возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Стоит отметить, что Гянджинского в Белоруссии признали виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия и осудили на десять лет лишения свободы в июле 2019 года.

Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах, неоднократно судимый Гянджинский занимает высшее положение в преступной иерархии, что в России наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Воры под присмотром. Как Лукашенко перед выборами криминал приручал

Лукашенко сделал непримиримую борьбу с криминалом одним из оснований своей власти. Однако в Белоруссии есть и воры в законе, и смотрящие, и сходки. Лайф разбирался в особенностях воровского мира республики и выяснил, почему криминалитет не выступил на стороне оппозиции во время недавних беспорядков.

Кроме того, преступник имеет сферу влияния и на территории Московского региона, а также других российских субъектов. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено накануне, мера пресечения пока не избиралась.

Место отбывания наказания Гянджинский пока не покинул.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье полиция задержала вора, который два года не выходил из квартиры.

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