В Москве пропала 81-летняя преподаватель МГУ

В Москве пропала 81-летняя сотрудница МГУ Инна Христиансен. По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета не выходит на связь с близкими.

О пропаже Христиансен в полицию сообщила её племянница Елена К. Женщина рассказала, что в последний раз виделась с пенсионеркой 21 июля, а по телефону общалась с тётей 27 июля. После этого женщины не контактировали. 9 августа Елена решила позвать родственницу на дачу, но дозвониться ей не удалось. После этого она заявила в правоохранительные органы о пропаже тёти. По факту исчезновения москвички проводится проверка.

Накануне вместе с участковым племянница преподавателя пыталась попасть в квартиру к Христиансен, однако им никто не открыл. У Елены не было документов, подтверждающих родственную связь с пропавшей, потому вскрывать дверь не стали.