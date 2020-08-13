Бывшего мэра Оренбурга приговорили к 4,5 года тюрьмы

Суд в Оренбурге вынес приговор бывшему мэру города, который обвиняется в получении взяток, сообщает ТАСС.
— Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 15 млн рублей, — пишет агентство.
Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартиройСам Евгений Арапов в августе уже был арестован по подозрению в аналогичном преступлении.
Арапова задержали по подозрению в получении 600 тысяч рублей от руководителя строительной компании за покровительство.