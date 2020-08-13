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Бывшего мэра Оренбурга приговорили к 4,5 года тюрьмы

Ему также предстоит заплатить штраф в 15 миллионов рублей.

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Фото © Сергей Медведев / ТАСС

Суд в Оренбурге вынес приговор бывшему мэру города, который обвиняется в получении взяток, сообщает ТАСС.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 15 млн рублей, — пишет агентство.

Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартирой

Сам Евгений Арапов в августе уже был арестован по подозрению в аналогичном преступлении.

Арапова задержали по подозрению в получении 600 тысяч рублей от руководителя строительной компании за покровительство.

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