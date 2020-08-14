Москвич признался в убийстве жены, которую нашли расчленённой в его квартире

Москвич, в квартире которого нашли расчленённое тело супруги, разложенное по пакетам, сознался в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

— По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей 1972 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в один из дней с 7 по 10 августа супруги поссорились и мужчина в порыве злости взялся за нож, которым и ударил жену в грудь. Женщина скончалась от полученной травмы на месте, и тогда её супруг решил расчленить тело и вынести его из квартиры, чтобы скрыть преступление. Однако полностью осуществить свой план ему не удалось.

Сегодня следствие обратится в суд с просьбой отправить обвиняемого под стражу, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.