Москвич признался в убийстве жены, которую нашли расчленённой в его квартире

Москвич, в квартире которого нашли расчленённое тело супруги, разложенное по пакетам, сознался в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
— По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей 1972 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в один из дней с 7 по 10 августа супруги поссорились и мужчина в порыве злости взялся за нож, которым и ударил жену в грудь. Женщина скончалась от полученной травмы на месте, и тогда её супруг решил расчленить тело и вынести его из квартиры, чтобы скрыть преступление. Однако полностью осуществить свой план ему не удалось.
Сегодня следствие обратится в суд с просьбой отправить обвиняемого под стражу, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
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Напомним, останки женщины в одной из московских квартир нашли накануне после жалоб соседей на неприятный запах. Предварительно, женщина умерла около недели назад. Как стало известно Лайфу, в последние годы семья вела асоциальный образ жизни. У пары был ребёнок.