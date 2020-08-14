Разорвало на клочки. Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Башкирии — видео

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На одной из дорог Башкирии столкнулись ВАЗ-2109, Renault Sandero, ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra.
— Водитель девятой модели от полученных травм скончался на месте происшествия. Другим участникам аварии оказывается медицинская помощь, — написал в Facebook главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов.
Сначала — штраф за ДТП, потом — ещё сто тысяч сверху. Каршеринги могут крепко приложиться к вашей картеСкоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.
Он добавил, что всего с 7 по 13 августа на дорогах Башкортостана произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и 10 получили травмы. Все аварии зарегистрированы в столице республики.
Ранее ДТП с участием актёра Александра Ширвиндта произошло в городе Валдае Новгородской области. По данным СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "Уступи дорогу" и подрезал легковушку. Впрочем, ничего серьёзного не произошло и дело разрешилось миром.