Разорвало на клочки. Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Башкирии — видео

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На одной из дорог Башкирии столкнулись ВАЗ-2109, Renault Sandero, ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra.

— Водитель девятой модели от полученных травм скончался на месте происшествия. Другим участникам аварии оказывается медицинская помощь, — написал в Facebook главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов.

Он добавил, что всего с 7 по 13 августа на дорогах Башкортостана произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и 10 получили травмы. Все аварии зарегистрированы в столице республики.