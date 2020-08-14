Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Разорвало на клочки. Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Башкирии — видео

В ГИБДД республики рассказали, что один человек погиб на месте.

834

Видео © LIFE

На одной из дорог Башкирии столкнулись ВАЗ-2109, Renault Sandero, ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra.

Водитель девятой модели от полученных травм скончался на месте происшествия. Другим участникам аварии оказывается медицинская помощь, — написал в Facebook главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов.

Сначала — штраф за ДТП, потом — ещё сто тысяч сверху. Каршеринги могут крепко приложиться к вашей карте

Скоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.

Он добавил, что всего с 7 по 13 августа на дорогах Башкортостана произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и 10 получили травмы. Все аварии зарегистрированы в столице республики.

Ранее ДТП с участием актёра Александра Ширвиндта произошло в городе Валдае Новгородской области. По данным СМИ, худрук Театра сатиры проигнорировал знак "Уступи дорогу" и подрезал легковушку. Впрочем, ничего серьёзного не произошло и дело разрешилось миром.

Выбор редакции

Loading...