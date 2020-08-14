Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

Министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

— Достигнут консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы, — отметил министр.

Кроме того, Корчок заявил, что ЕС начал работу над списком лиц, на которых будут наложены индивидуальные санкции. По его словам, данная мера коснётся тех, кто "несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".

Ранее Лайф уже сообщал, что страны ЕС приняли решение ввести новые санкции против некоторых официальных лиц Белоруссии.