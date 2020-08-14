Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

Министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.
— Достигнут консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы, — отметил министр.
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Кроме того, Корчок заявил, что ЕС начал работу над списком лиц, на которых будут наложены индивидуальные санкции. По его словам, данная мера коснётся тех, кто "несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".
Ранее Лайф уже сообщал, что страны ЕС приняли решение ввести новые санкции против некоторых официальных лиц Белоруссии.
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Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.