Telegram официально представил функцию видеозвонков в мессенджере

Мессенджер Telegram официально представил возможность видеозвонков в приложении, сообщает пресс-служба сервиса. Отмечается, что обновление запустили в седьмой день рождения мессенджера.
— Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили, — быстрые и безопасные видеозвонки, — говорится в сообщении.
Пока общаться по видеосвязи могут только пользователи Android, а для владельцев iOS эта функция будет доступна, "как только это станет возможным", отмечают в пресс-службе. Чтобы совершить такой звонок, достаточно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Во время разговора можно переключаться между обычной и видеосвязью и переписываться в чатах.
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Видеозвонки также защищены конечным шифрованием. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, нужно просто сравнить четыре эмодзи, которые видят на экране собеседники. Если символы совпадают, звонок надёжно защищён шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.