Telegram официально представил функцию видеозвонков в мессенджере

Пока общаться по видеосвязи могут только пользователи Android, а для владельцев iOS эта функция будет доступна, "как только это станет возможным", отмечают в пресс-службе. Чтобы совершить такой звонок, достаточно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Во время разговора можно переключаться между обычной и видеосвязью и переписываться в чатах.