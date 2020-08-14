Третий Чернобыль? Что в КНДР с реактором атомной станции

Об опасности аварии в КНДР знают в других странах, но доступа к объекту международной группе учёных корейские власти не дадут.

Врезалось в память

Не успел мир оправиться от ужаса после двух самых смертоносных ядерных аварий в мире — Чернобыля и взрыва на АЭС "Фукусима-1", как в мире может стать на один ядерный вулкан больше. Северокорейская АЭС в Йонбене, как считают аналитики американской компании 38 North, работает в аварийном режиме из-за повреждения насосов для охлаждения реактора. Аварийность станции в самом центре ядерного научного центра КНДР может привести примерно к тем же последствиям, что и две крупнейшие ядерные аварии в мире. Эксперты уверены: времени на реакцию почти нет, а счёт может идти на дни и даже часы.

Эксперты отмечают, что сильное наводнение достигло двух насосных станций, обслуживающих реакторы, ещё в конце июля — начале августа. Инженер-ядерщик Владимир Терещенко пояснил, что отсутствие охлаждения не может стать причиной аварии само по себе, но есть вероятность, что именно из-за аварийной ситуации реактор и остановили.

Ядерная отрасль КНДР крайне закрыта, но есть данные, что это пятимегаваттный реактор, который нарабатывает корейцам оружейный плутоний. Весь вопрос в том, какое было наводнение. Но, судя по тому, что вода стоит в районе охлаждающего контура, реактор заглушён. Вопрос в том, что с резервными системами — сработали они или нет. Если нет, то до момента перегрева, как в Фукусиме, есть примерно две недели Владимир Терещенко Инженер-ядерщик

Теория большого взрыва

Рассуждая о возможных последствиях взрыва, стоит сначала изучить саму станцию в КНДР. Она находится на севере страны на значительном удалении от моря. Однако есть крупные реки, вода в которых является конечным поглотителем излишнего тепла от реакторов. АЭС "Фукусима-1", на которой взорвались реакторы, была построена на берегу Тихого океана, но при ударе стихии первыми вышли из строя береговые насосы морской воды. Они (насосы) качали воду как в обычном режиме, так и в аварийном, однако крупная волна затопила дизель-генераторы, которые запускаются для аварийно-принудительного охлаждения реактора.

Сложность с АЭС в Йонбене состоит в том, что там используется газографитовый реактор — последний в мире и уникальный по своей конструкции. В качестве теплоносителя в нём используется углекислый газ, а топливом служит обычный металлизированный уран. Достоверно определить, какие доработки и модификации проводили с ним в КНДР, нельзя. Если система безопасности станции не сработала должным образом, а разлив реки Тэдонган спровоцировал остановку реактора, то это может быть началом настоящего ядерного апокалипсиса.

Северокорейская АЭС с ядерным реактором типа "Магнокс", построенным по британскому проекту образца 60-х годов, на первый взгляд, кажется безопасной. Однако если ядерная авария всё-таки случится в ближайшее время, то в КНДР могут столкнуться с масштабной ядерной катастрофой. Подполковник РВСН в запасе Андрей Коновалов отметил, что взрыв на пятимегаваттном реакторе можно сравнить с тактическим ядерным боеприпасом в 250–300 килотонн.

Такой боеприпас при взрыве на поверхности может уничтожить город размером с Москву. Если взрыв произойдёт, то помимо разрушенного практически в пыль Йонбена мир ждёт натуральный Чернобыль, ликвидировать который оперативно, даже в составе международной группы, будет невозможно Андрей Коновалов

Изолированность КНДР от внешнего мира и попытки годами скрыть работы над ядерным оружием, по словам Коновалова, вряд ли приведут к положительному исходу. Международных наблюдателей из МАГАТЭ северные корейцы выдворили ещё в 2009 году, и с тех пор никакой информации по корейской ядерной программе нет.

Всё живое умрёт

Как и в случае с любой ядерной катастрофой крупного масштаба (а энергетический объект — это не какая-нибудь ложка радиоактивного вещества на полу в исследовательской лаборатории), последствия будет ощущать весь мир. Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова пояснила, что в случае возникновения аварии из-за наводнения в районе ядерного комплекса в Йонбене радиоактивное облучение способно привести к угнетению иммунной системы всех находящихся вокруг видов флоры и фауны.

Подобный инцидент может стать причиной неспособности лесов сопротивляться жукам-вредителям. Из-за усиленного горизонтального переноса генов возрастёт число мутаций у микроорганизмов и появятся новые патогенные штаммы, вредные как для животных, так и для человека Наталья Соколова Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности

Соколова пояснила, что с плутонием наша биосфера, по большому счёту, не знакома, ведь он фактически исчез с поверхности Земли миллионы лет назад. Плутоний-238 и плутоний-239 — радиоактивные элементы, по степени своей опасности превосходящие уран.

Плутоний не включён в метаболизм живых существ. При этом он является одним из самых опасных радиотоксичных элементов, ничтожные количества которого, осев в организме человека или животного, могут вызвать злокачественные поражения костной системы, печени, лимфатических узлов, кишечника. Биологический период полувыведения из костей — 100 лет, из печени — 40 лет Наталья Соколова Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности