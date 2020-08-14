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Третий Чернобыль? Что в КНДР с реактором атомной станции

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Фото © Deutsche Welle

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Об опасности аварии в КНДР знают в других странах, но доступа к объекту международной группе учёных корейские власти не дадут.

Врезалось в память

Не успел мир оправиться от ужаса после двух самых смертоносных ядерных аварий в мире — Чернобыля и взрыва на АЭС "Фукусима-1", как в мире может стать на один ядерный вулкан больше. Северокорейская АЭС в Йонбене, как считают аналитики американской компании 38 North, работает в аварийном режиме из-за повреждения насосов для охлаждения реактора. Аварийность станции в самом центре ядерного научного центра КНДР может привести примерно к тем же последствиям, что и две крупнейшие ядерные аварии в мире. Эксперты уверены: времени на реакцию почти нет, а счёт может идти на дни и даже часы.

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Этот инцидент до сих пор считается одним из самых серьёзных и самых трагичных в истории Военно-морского флота.

Эксперты отмечают, что сильное наводнение достигло двух насосных станций, обслуживающих реакторы, ещё в конце июля — начале августа. Инженер-ядерщик Владимир Терещенко пояснил, что отсутствие охлаждения не может стать причиной аварии само по себе, но есть вероятность, что именно из-за аварийной ситуации реактор и остановили.

Ядерная отрасль КНДР крайне закрыта, но есть данные, что это пятимегаваттный реактор, который нарабатывает корейцам оружейный плутоний. Весь вопрос в том, какое было наводнение. Но, судя по тому, что вода стоит в районе охлаждающего контура, реактор заглушён. Вопрос в том, что с резервными системами — сработали они или нет. Если нет, то до момента перегрева, как в Фукусиме, есть примерно две недели

Владимир Терещенко

Инженер-ядерщик

Теория большого взрыва

Рассуждая о возможных последствиях взрыва, стоит сначала изучить саму станцию в КНДР. Она находится на севере страны на значительном удалении от моря. Однако есть крупные реки, вода в которых является конечным поглотителем излишнего тепла от реакторов. АЭС "Фукусима-1", на которой взорвались реакторы, была построена на берегу Тихого океана, но при ударе стихии первыми вышли из строя береговые насосы морской воды. Они (насосы) качали воду как в обычном режиме, так и в аварийном, однако крупная волна затопила дизель-генераторы, которые запускаются для аварийно-принудительного охлаждения реактора.

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Уникальную операцию до сих пор не смог повторить ни один военный флот в мире.

Сложность с АЭС в Йонбене состоит в том, что там используется газографитовый реактор — последний в мире и уникальный по своей конструкции. В качестве теплоносителя в нём используется углекислый газ, а топливом служит обычный металлизированный уран. Достоверно определить, какие доработки и модификации проводили с ним в КНДР, нельзя. Если система безопасности станции не сработала должным образом, а разлив реки Тэдонган спровоцировал остановку реактора, то это может быть началом настоящего ядерного апокалипсиса.

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Пока полностью потушить пожар на корабле так и не удалось, а само судно в случае взрыва и погружения в воду может отравить целый океан.

Северокорейская АЭС с ядерным реактором типа "Магнокс", построенным по британскому проекту образца 60-х годов, на первый взгляд, кажется безопасной. Однако если ядерная авария всё-таки случится в ближайшее время, то в КНДР могут столкнуться с масштабной ядерной катастрофой. Подполковник РВСН в запасе Андрей Коновалов отметил, что взрыв на пятимегаваттном реакторе можно сравнить с тактическим ядерным боеприпасом в 250–300 килотонн.

Такой боеприпас при взрыве на поверхности может уничтожить город размером с Москву. Если взрыв произойдёт, то помимо разрушенного практически в пыль Йонбена мир ждёт натуральный Чернобыль, ликвидировать который оперативно, даже в составе международной группы, будет невозможно

Андрей Коновалов

Изолированность КНДР от внешнего мира и попытки годами скрыть работы над ядерным оружием, по словам Коновалова, вряд ли приведут к положительному исходу. Международных наблюдателей из МАГАТЭ северные корейцы выдворили ещё в 2009 году, и с тех пор никакой информации по корейской ядерной программе нет.

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Японские специалисты накопили почти миллион тонн радиоактивной воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима". Однако разобраться с проблемной станцией по-прежнему не могут — её, помимо прочего, нужно ещё и разобрать, а воду — слить. Как решить обе эти проблемы, никто не знает.

Всё живое умрёт

Как и в случае с любой ядерной катастрофой крупного масштаба (а энергетический объект — это не какая-нибудь ложка радиоактивного вещества на полу в исследовательской лаборатории), последствия будет ощущать весь мир. Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова пояснила, что в случае возникновения аварии из-за наводнения в районе ядерного комплекса в Йонбене радиоактивное облучение способно привести к угнетению иммунной системы всех находящихся вокруг видов флоры и фауны.

Подобный инцидент может стать причиной неспособности лесов сопротивляться жукам-вредителям. Из-за усиленного горизонтального переноса генов возрастёт число мутаций у микроорганизмов и появятся новые патогенные штаммы, вредные как для животных, так и для человека

Наталья Соколова

Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности

Второй Чернобыль. Могут ли хакеры взорвать атомную станцию дистанционно?

Недавние откровения газеты The New York Times об усилении кибератак против России навели на мысль, что глобальную войну можно развязать и без ракетного удара. Для этого достаточно иметь киберкомандование, которое может пустить под откос половину страны, сидя перед компьютером.

Соколова пояснила, что с плутонием наша биосфера, по большому счёту, не знакома, ведь он фактически исчез с поверхности Земли миллионы лет назад. Плутоний-238 и плутоний-239 — радиоактивные элементы, по степени своей опасности превосходящие уран.

Плутоний не включён в метаболизм живых существ. При этом он является одним из самых опасных радиотоксичных элементов, ничтожные количества которого, осев в организме человека или животного, могут вызвать злокачественные поражения костной системы, печени, лимфатических узлов, кишечника. Биологический период полувыведения из костей — 100 лет, из печени — 40 лет

Наталья Соколова

Председатель правления АНО "Равноправие", член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности

Официальный Пхеньян никаких заявлений по поводу возможной аварии не делал. Вероятно, признаваться в угрозе крупной ядерной катастрофы северокорейские ядерщики не станут и попытаются решить вопрос собственными силами. Хороших исходов у этой ситуации немного. Если всё не так, как считают специалисты, то КНДР на долгие годы вперёд лишится возможности наращивать объёмы ядерного оружия. А если авария действительно на днях произойдёт, то последствия ощутят на себе как ближайшие соседи КНДР (Китай и Россия), так и весь остальной мир.

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