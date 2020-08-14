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В Польше оценили мощь российского истребителя Су-30СМ

Отмечается, что данный самолёт "сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал РФ".

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота

Российские истребители Су-30СМ значительно увеличат собственную мощь после того, как получат тяжёлые ракеты класса "воздух — поверхность", создаваемые на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32. Об этом пишет польское издание Defence24.

Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость пяти чисел Маха и летать на дальность 600–1000 километров в зависимости от выбранного профиля полёта, — говорится в материале.

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Отмечается, что он может использоваться на трёх самолётах данной марки.

Кроме того, отмечается, что, обладая тяжёлыми ракетами класса "воздух — земля" большой дальности, "российский многоцелевой самолёт Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровне".

Авторы материала также утверждают, что подобная гиперзвуковая ракета будет использоваться и на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, которые сейчас адаптируются под применение ракет "Кинжал".

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Отмечается, что такое построение повышает эффективность выполнения боевых задач.

Ранее газета "Известия" уже сообщала о том, что истребители Су-30СМ могут получить крылатую ракету X-32.

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