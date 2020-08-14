Страны ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку — 2"

Представители 24 стран, которые входят в Европейский союз, выразили протест США в связи с планами американских властей ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкое издание Welt.

Как сообщается, речь идёт о ноте протеста, которую делегация ЕС выразила Госдепу США во время видеоконференции.

— Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошёл в формате видеоконференции, участвовали 24 страны — члена ЕС, — рассказали изданию собственные источники в европейских дипломатических кругах.

Стоит отметить, что протестная нота идентична с заявлением верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором он подчеркнул, что Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкционных мер со стороны Вашингтона в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США.