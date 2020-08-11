Немецкая компания допустила, что строительство "Северного потока — 2" может быть сорвано

Санкции США против "Северного потока — 2" могут заморозить или полностью остановить работу над газопроводом. Об этом говорится в отчёте одного из финансовых партнёров "Газпрома", компании Uniper.

— По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает, — говорят в компании.

В Uniper заявляют, что активно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для продолжения строительства. Сейчас в компании работают над смягчением последствий заморозки работ.