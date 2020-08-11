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Немецкая компания допустила, что строительство "Северного потока — 2" может быть сорвано

Участница проекта не исключает также временную заморозку работ.

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Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Санкции США против "Северного потока — 2" могут заморозить или полностью остановить работу над газопроводом. Об этом говорится в отчёте одного из финансовых партнёров "Газпрома", компании Uniper.

По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток — 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает, — говорят в компании.

В Uniper заявляют, что активно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для продолжения строительства. Сейчас в компании работают над смягчением последствий заморозки работ.

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Он назвал ряд причин не только политического, но и экономического характера.

Ранее Лайф публиковал отрывки из письма сенаторов США работникам порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают "финансовому выживанию" предприятия.

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