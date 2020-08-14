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В Госдуме предлагают лишать автохулиганов прав за повторные нарушения

Отмечается, что данная мера предполагается для усмирения злостных нарушителей.

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Штрафы за повторное мелкое хулиганство могут быть увеличены, а постоянных нарушителей могут лишать водительских прав, если для хулиганских действий они использовали автомобиль. По словам автора инициативы, зампреда Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, на такое предложение её натолкнул видеоролик, автор которого "помыл" прохожих водой из-под колёс своего автомобиля, а затем хвастался этим в соцсетях.

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При проверке документов нарушитель заметно нервничал, от медосвидетельствования он отказался.

Предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами… Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", которые будут предполагать введение крупных штрафов, – рассказала она в интервью РИА "Новости".

Вторыгина подчеркнула, что если нарушитель является злостным и привлекается более двух раз по аналогичным статьям, то в этом случае перечень мер воздействия должен быть расширен, вплоть до лишения водительского удостоверения, если хулиганство совершалось с его использованием. По её словам, подобная идея пришла ей в голову после истории из Владивостока, где водитель Lexus намеренно проезжает перекрёсток затопленной после дождя улицы побыстрее, чтобы облить пешеходов.

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По мнению врача, это может остановить многих людей от неправильных действий.

В том случае правоохранители нашли хулигана, который хвастался своим поступком в соцсетях, на видео называя обливание водой из луж "бесплатной мойкой лиц". Ему был выписан штраф в 80 тысяч рублей. При этом установлено,что ранее он уже попадал во внимание, когда в мае прошлого года в День Победы перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома.

Ранее Лайф сообщал, что координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов назвал бессмысленными штрафы за багажник на крыше автомобиля.

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