Польский флешмоб. Почему "спецназовцы" начали массово выбрасывать форму "в знак протеста"

Эксперты отмечают, что нечто похожее наблюдали во время киевского военного переворота в 2014 году.

Хорошая манипуляция на плохом фоне

История с "мусорным флешмобом", в котором якобы участвуют "сотни белорусских силовиков", началась не сама по себе. Пару дней назад один из офицеров МВД Республики Беларусь, Егор Емельянов, подал в отставку. Публикацию в "Инстаграме" со словами: "17 лет службы окончены. Совесть чиста. Милиция с народом" капитан новополоцкой милиции сопроводил фотографией служебного удостоверения и грамотой от начальства.

Сразу после этого по анонимными и публичными телеграм-каналамм стали публиковаться сообщения с видео, в которых неизвестные люди небрежно складывают форму в мусорные ящики якобы в знак протеста. Когда таких сообщений стало больше, пришла ещё одна неожиданная новость — автора оригинальной публикации — ушедшего из милиции из чувства солидарности с протестующими капитана могут привлечь к суду. Ему, согласно сообщениям белорусских медиа, вменяют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (23.34 КоАП Белоруссии). Однако официального подтверждения этой информации ни от Егора Емельянова, ни от членов его семьи не поступало.

Особенность "мусорного флешмоба" состояла в том, что самые популярные 15–30-секундные ролики публиковались не реальными, действующими сотрудниками специальных подразделений милиции, внутренних войск и вооружённых сил в целом, а людьми, завершившими срочную службу много лет назад. Другая сторона вопроса — география критикующих поведение силовых структур "боевых братьев". Напомним, только Егор Емельянов из известных на данный момент и публичных силовиков, выразивших недовольство условиями службы, находится в Белоруссии. Остальные, как, например, Артём Белинович, видеосообщение которого сегодня рассылается по всем социальным сетям, проживают за рубежом. В случае с Белиновичем обращение и заявление о том, что "белорусского братства спецназа больше нет", скорее всего, записано в Берлине — именно там проживает бывший спецназовец, а ныне — фитнес-тренер Белинович.

Имеют и не имеют права

У ветеранов спецназа внутренних войск, участвовавших в контртеррористических операциях, сразу возникли подозрения о непричастности людей на видео к реальным подразделениям. По мнению командира роты разведки спецназа внутренних войск, подполковника запаса Владислава Лидяева, люди, запечатлённые на видео, скорее всего, не имеют никакого отношения к военной службе.

Слушайте, ну о чём говорим вообще! Вспомните хотя бы киевский "Беркут". Вы думаете, эти люди были согласны со всеми решениями, которые оформлялись в приказы? Нет. Но и тогда, в сложнейшей обстановке, под пулями и "коктейлями Молотова" эти люди картинно форму в ящики не выбрасывали и ничего такого в Интернет не загружали, хотя могли. Те, кто оскорбляет своих, пусть и бывших боевых братьев, недостоин носить форму. Что касается видео, ну давайте честно, форму можно купить много где — военторги не объявлены вне закона. Поэтому наряду с теми, кто на самом деле не согласен и "полощет" своих бывших сослуживцев, есть и те, кто эту форму надел после покупки из магазина Владислав Лидяев Командир роты разведки спецназа внутренних войск, подполковник запаса

По словам Лидяева, часть офицеров киевского "Беркута" сдали погоны в 2014 году во время протестов на площади Независимости в столице Украины, написали рапорты и перешли на другую, гражданскую работу без разгромных видео, сжигания формы и не падали на колени с просьбами "простить за службу".

Многие не понимают, что такое присяга. Ты если присягу дал, то у тебя есть приказы, ты военный человек. Не согласен? Пиши рапорт на увольнение, сдай форму — и можешь заниматься тем, чем хочешь. Почти все, кто решает закончить службу, просто спокойно оттуда уходят Владислав Лидяев Командир роты разведки спецназа внутренних войск, подполковник запаса

Лидяев отметил также, что методы и тактика белорусских силовиков вызывают вопросы. Неоправданная жестокость, стрельба по окнам и расстрел безоружных, не представляющих угрозы, стали питательной средой для появления "ряженых спецназовцев", через образ которых в обычных людях взращивают ненависть к силовым структурам.

Вы поймите одно, у нормальных людей в погонах — сначала присяга. Все это хорошо понимают. Да, на местах очень неграмотно действуют — непонятно, то ли приказ такой получен, то ли просто самодурство. И вот на фоне этого бардака появляются люди, которые вроде как говорят, что на самом-то деле все — милиция и военные — с народом. Из-за этого у людей складывается ложное впечатление, что можно вести себя так, как на протестах вести не стоит, и провоцировать людей в форме и с оружием на ответные действия. Итог будет один — кровь и ещё раз кровь

Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло пояснил, что главная цель таких видео — взрывной пиар.

Организаторы протестов ждут, когда силовики сделают свой выбор и "перейдут на сторону народа". Эффект, разумеется, есть — это же вирусный пиар, эмоциональный порыв, зафиксированный камерой. Эмоции в доказательствах не нуждаются — они либо заражают других, либо нет Андрей Манойло Профессор МГУ, доктор политических наук

По словам Манойло, с другой стороны, у видео есть и другой эффект — оно должно напугать власть, которая тоже не уверена в лояльности простых бойцов и их готовности выполнить любой, даже самый жёсткий, приказ.

Запахло Польшей

Появление значительной части сообщений о "мусорном флешмобе" по тегу #ВЧ3214 или #3214 совпадало с активностью оппозиционных telegram-каналов Nexta/Nexta Live. Два этих ресурса, администрированием которых занимаются белорусские оппозиционеры Степан Путило и Роман Протасевич, ныне проживающие в Польше, распространили среди подписчиков значительное количество сообщений, после чего обсуждение "мусорного флешмоба" плавно перетекло в другие социальные сети.



Безотносительно того, кто и как относится к военной службе, пользователи социальных сетей стали отмечать, что "вброс" с публикациями и сожжениями формы удался — людей на какое-то время удалось значительно озлобить. Но не все пользователи социальных сетей поняли, для каких целей люди, закончившие службу больше пяти лет назад, сейчас начинают открыто демонстрировать своё отношение к происходящему именно таким образом.

Такая себе акция от бывших служащих срочной службы 🤣



Всё равно, что "я выбрасывают свой школьный аттестат, потому что в ней так же учился маньяк, убивший 100500 людей" — зови меня cosmos детка (@csmsstar) August 13, 2020