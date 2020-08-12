Незаживающая рана. Трагедия "Курска" в 10 пронзительных фото.

Неуловимый русский "Посейдон". Почему США так боятся ядерного удара из глубин Уничтожить "ядерную торпеду" ВМС США теоретически могут, но для этого нужно очень постараться. Пока же российское современное подводное оружие считается одним из лучших в мире и доставляет много беспокойства военным НАТО. Не зря американские военные ищут способы, как можно остановить "Посейдон" и вычислить его носителей.