Незаживающая рана. Трагедия "Курска" в 10 пронзительных фото.

118 погибших моряков, уникальная операция по подъёму и горе, пережитое всей страной, — в уникальной подборке архивных фотографий.
Авария и взрыв на борту подводной лодки К-141 "Курск" стали самой страшной бедой в истории отечественного Военно-морского флота. На борту атомохода почти мгновенно погибли все члены экипажа. От сильнейшего взрыва носовая часть подлодки и значительная часть лёгкого и прочного корпуса были разрушены.
Фото © ИТАР-ТАСС / Майстерман Семен
К-141 "Курск" считался одной из самых технически совершенных субмарин на флоте. Его экипаж даже в непростое для ВМФ России время состоял из лучших специалистов Северного флота.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
"Мир спасли от Чернобыля ценой своей жизни". 20 лет трагедии на подводной лодке "Курск"Этот инцидент до сих пор считается одним из самых серьёзных и самых трагичных в истории Военно-морского флота.
Поначалу специалисты считали, что разрушения коснулись только носовой части атомохода, однако детальное обследование подтвердило худшие опасения экспертов.
Фото © ИТАР-ТАСС (съёмка сделана с экрана телевизора — РТР)
К спасательной операции по подъёму АПЛ "Курск" привлекли не только лучшие силы отечественного ВМФ, но и лучших зарубежных специалистов.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
Репетиция конца света. Как российские подлодки стреляют ядерным залпомУникальную операцию до сих пор не смог повторить ни один военный флот в мире.
Одними из первых на место прибыли норвежские спасатели. Огромный опыт и современное оборудование позволили оперативно решать самые сложные задачи, включая вскрытие кормового люка, закрывавшего последний, девятый отсек.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
Сразу после того, как стало известно о трагедии, родные и близкие членов экипажа начали собираться в окружном доме офицеров базы подводных ракетоносцев в Видяеве.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
Неуловимый русский "Посейдон". Почему США так боятся ядерного удара из глубинУничтожить "ядерную торпеду" ВМС США теоретически могут, но для этого нужно очень постараться. Пока же российское современное подводное оружие считается одним из лучших в мире и доставляет много беспокойства военным НАТО. Не зря американские военные ищут способы, как можно остановить "Посейдон" и вычислить его носителей.
Когда сложнейшая операция по поднятию лодки, проведённая голландской компанией Mammoet, была завершена, огромный, но уже мёртвый атомоход доставили в плавучий док в Рослякове. Уникальные кадры появления рубки из-под толщи воды облетели мир и не оставили равнодушным ни одного человека.
Фото © ИТАР-ТАСС / Майстерман Семен
По окончании следственных действий командованием флота было принято решение об утилизации уникальной подлодки.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман
"Цунами высотой в 20 метров". Россия начала испытания оружия Судного дняИнтерес вызывает не только новинка, но и подлодка-носитель.
Процесс утилизации подлодки оказался непростым. На заводе "Нерпа" с борта К-141 пришлось выгружать оставшиеся в шахтах крылатые ракеты и ядерное топливо, "запечатанное" в реакторе системой безопасности.
Фото © ИТАР-ТАСС / Лев Федосеев
Родственники моряков отправились к месту гибели атомохода и по старой флотской традиции простились с погибшими.
Фото © ИТАР-ТАСС / Семён Майстерман