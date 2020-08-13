ОМОН не может, армия поможет. Белорусские военные могут начать разгон протестующих вместо милиции

В крупные города уже стянуты войсковые подразделения

Стрельба на поражение

Эксперты в области безопасности и бывшие сотрудники полицейских и военных спецподразделений заявляют: белорусский ОМОН действует на пределе своих возможностей и вполне возможно, что совсем скоро сил на разгон демонстраций уже не останется. Многочисленность протеста и его регулярность (активная фаза массовых волнений продолжается четвёртый день подряд) вынуждают власти республики привлекать всё больше сил для контроля за ситуацией. Бывший командир спецназа армейской разведки, подполковник Олег Соломин поясняет: стрельба из табельного оружия на поражение — верный признак того, что сотрудники ОМОНа устали и их нужно либо сменить, либо усилить.

Ни в одной стране мира на поражение полиция не стреляет при разгоне демонстраций. Даже в США, где с демонстрантами не церемонятся, так себя не ведут. Порог применения табельного оружия очень низок, достать его и начать стрелять можно в любую минуту. Но последствия у этого будут самые тяжёлые. Поэтому, как мне кажется, и привлекают военных: у них другая подготовка, и опыт совсем другой Олег Соломин Бывший командир спецназа армейской разведки, подполковник

Первая фаза ввода войск, по словам Соломина, уже пройдена. Начальник УВД Брестоблисполкома Александр Астрейко подтвердил, что части и подразделения 38-й бригады ВДВ использовались для оцепления тех участков, на которых милиция уже навела порядок. Астрейко добавил, что военное оцепление было выставлено для того, чтобы не дать правонарушителям туда вернуться и "опять проводить какие-то действия".

Совершенно другая игра

11 августа белорусский спецназ уже применял помповые ружья для устрашения протестующих в спальном микрорайоне Уручье в Минске. География стрельбы в этом случае имеет ключевое значение — в этом районе размещена база 3-й отдельной краснознамённой бригады специального назначения внутренних войск. Кроме того, армейские подразделения уже привлекались для разгона протестующих в центральных районах Минска и были вооружены совершенно другим, отличным от милицейского, оружием.

⚡️На улице Кальварийской в Минске против мирных демонстрантов задействовали силы специальных операций. Проще говоря, военный спецназ! pic.twitter.com/daz9r0kHH0 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020

Если решение о разгоне протестов с помощью армии будет принято (армейское руководство ещё до начала активной фазы выразило готовность вмешаться в случае необходимости и не допустить провокаций), то на разгон протестов у белорусских военных может уйти от нескольких часов до нескольких суток. Общая численность Вооружённых сил Белоруссии — 65 тысяч человек. Ещё примерно 250–270 тысяч вышли в запас, однако могут быть вызваны на короткое время обратно к местам службы.

Минск. Военный спецназ стреляет и бросает гранаты в прохожих pic.twitter.com/QFN8jgOVzr — Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) August 10, 2020

Военный бюджет Белоруссии с учётом небольшой численности регулярной армии — 630 млн долларов. На эти деньги приобретается не только вооружение и техника, но и содержится весь личный состав. Майор спецназа ГРУ ГШ в запасе Андрей Лозовик отметил, что белорусская армия, даже несмотря на малочисленность, обладает возможностью "закрыть" крупные города и нейтрализовать несколько волн протеста, но выполнение таких задач в компетенцию военных входит лишь частично.

Органы правопорядка для того и существуют, чтобы обеспечивать безопасность на улицах города. У армии другие задачи — например, не допускать мародёрства, сохранять оружие и технику любой ценой. Любой ценой — это значит, что стрелять на поражение будут чаще и больше, поэтому выход белорусских армейских подразделений на улицы будет означать только одно: тяжелораненые и погибшие. Стрельба из автомата — это не то же самое, что резиновыми пулями гражданских усмирять Андрей Лозовик Майор спецназа ГРУ ГШ в запасе

Действующие лица

Привлечение десантников для обеспечения порядка в Бресте — первый шаг, после которого ситуация может только усложниться. Основной объём работы, по мнению бывших командиров армейских подразделений специального назначения, может быть выполнен силами территориальных войск Республики Беларусь. Этот род войск усиливается в угрожаемый период за счёт регулярных подразделений. Если говорить простым языком, то часть вооружённых сил снимают с боевого дежурства и отвлекают от учений для того, чтобы подавить массовые беспорядки. После того как задача будет выполнена, подразделение расформировывают и отправляют обратно на места постоянной дислокации.

Кроме того, в центральной части страны — Марьиной Горке — расквартированы Силы специальных операций республики. Это спецподразделение напрямую подчиняется первому лицу страны и может привлекаться для решения любых задач. Эксперты и бывшие военные полагают, что история международного вмешательства в конфликты у этого подразделения практически отсутствует, зато внутри страны ССО Беларуси активно работают уже несколько лет.

В крупных городах страны, где наиболее сильны протестные настроения, военные уже проверяют технику и проводят экстренные учения. Например, в Гомеле войсковые подразделения уже проводят учения с применением бронетранспортёров.

Выборы. Беларусь, [26.07.20 21:21]

[ Відэа ]

Пока в Гомеле проходит митинг в поддержку Светланы Тихановской, военные решили поискать рейтинг действующего президента в Свислочи, чтобы хоть немного поднять его со дна. pic.twitter.com/n6Ielrc4t9 — local (@R1313131313) July 26, 2020