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В России резко подешевел самый дорогой iPhone

Всего год назад главный флагман из Купертино стоил 90 тысяч рублей.

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Фото © Shutterstock

Стоимость iPhone 11 Pro упала по сравнению со стартом продаж почти на 20 тысяч рублей. Аналитики издания Hi-Tech Mail.ru связывают удешевление самого дорогого "яблочного" смартфона с предстоящим выходом новой модели.

Спустя год после презентации iPhone 11 Pro в базовой комплектации с 64 гигабайтами памяти у сторонних продавцов можно купить за 72 тысячи рублей. У официальных ретейлеров начальная цена составляет около 80 тысяч рублей. Эксперты напомнили, что главный флагман из Купертино с 64 гигабайтами памяти на старте продаж стоил 90 тысяч рублей.

Эксперт назвал примерную стоимость нового iPhone в России

Ходят слухи, что новая модель будет оснащена 5G.

Ранее компания Apple сообщила о переносе старта продаж новой серии iPhone. Однако это не помешало экспертам узнать, что один из смартфонов будет оснащён пятым поколением мобильной связи и станет самым дешёвым в модельном ряду.

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