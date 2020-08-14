В России резко подешевел самый дорогой iPhone

Стоимость iPhone 11 Pro упала по сравнению со стартом продаж почти на 20 тысяч рублей. Аналитики издания Hi-Tech Mail.ru связывают удешевление самого дорогого "яблочного" смартфона с предстоящим выходом новой модели.

Спустя год после презентации iPhone 11 Pro в базовой комплектации с 64 гигабайтами памяти у сторонних продавцов можно купить за 72 тысячи рублей. У официальных ретейлеров начальная цена составляет около 80 тысяч рублей. Эксперты напомнили, что главный флагман из Купертино с 64 гигабайтами памяти на старте продаж стоил 90 тысяч рублей.