Полицию и Росгвардию вооружат новым компактным пистолетом

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Сотрудников МВД и Росгвардии вооружат новым самозарядным компактным пистолетом "Полоз", который разработан специалистами АО "ЦНИИточмаш" (входит в Ростех). Новинка предназначена для стрельбы на дальность до 50 метров.

— Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от –50 до +50 °С. Для стрельбы применяются 9 х 19 мм пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9 х 19 мм с пулей со стальным сердечником, — рассказали в Ростехе.

Магазин "Полоза" вмещает 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее десяти тысяч выстрелов. Новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей. Гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков отмечает, что "Полоз" удобен, надёжен и неприхотлив в использовании.