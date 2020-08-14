"Плыли в сторону Турции". Задремавших на плавательном матрасе унесло далеко от берега Чёрного моря

Видео © ВКонтакте / Типичный Нижний Новгород

Двух отдыхающих в посёлке Лазаревское Краснодарского края унесло в море, когда они решили вздремнуть на надувном матрасе. Об этом сообщает группа "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл с утра, однако мужчины были уже навеселе. Панику подняла жена одного из "матрасных мореплавателей", когда увидела, что "судно" отнесло далеко от берега.

— Мы плыли в сторону Турции! Потом уплыли настолько, что не видно было берега, волны были сильные. Против течения нас утащило больше чем на пять километров. Если бы не спасатели, скорее всего, не вернулись бы, — рассказали мужчины, отметив, что испугались в большей степени их супруги.

Спасатели доставили путешественников на берег с помощью катера. Никто не пострадал.