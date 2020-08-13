Народу полно, море классное. Силуанов рассказал Лайфу, как провёл отпуск в Крыму

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Министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с Лайфом рассказал, как провёл отпуск в Крыму.
— Народу полно, — сказал глава Минфина и поднял палец вверх в ответ на вопрос корреспондента Лайфа о море.
В Крыму назвали самый популярный вид отдыха в новом туристическом сезонеТолько за июль полуостров посетило около 1,5 миллиона человек.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что за весь июль (с момента возобновления туризма) на полуострове отдохнуло более 1,4 миллиона человек.