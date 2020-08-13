Народу полно, море классное. Силуанов рассказал Лайфу, как провёл отпуск в Крыму

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Министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с Лайфом рассказал, как провёл отпуск в Крыму.

— Народу полно, — сказал глава Минфина и поднял палец вверх в ответ на вопрос корреспондента Лайфа о море.