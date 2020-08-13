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Народу полно, море классное. Силуанов рассказал Лайфу, как провёл отпуск в Крыму

По словам главы региона Сергея Аксёнова, за июль на полуострове отдохнуло более 1,4 миллиона человек.

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Видео © LIFE

Министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с Лайфом рассказал, как провёл отпуск в Крыму.

Народу полно, — сказал глава Минфина и поднял палец вверх в ответ на вопрос корреспондента Лайфа о море.

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Только за июль полуостров посетило около 1,5 миллиона человек.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что за весь июль (с момента возобновления туризма) на полуострове отдохнуло более 1,4 миллиона человек.

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