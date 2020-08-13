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Небольшой дождь и жёлтый уровень опасности из-за ветра ожидаются в Москве в четверг

Порывы достигнут 15 м/с.

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В Москве в четверг 13 августа ожидается небольшой дождь. Днём столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла, ночью похолодает до плюс восьми, сообщают синоптики Гидрометцентра.

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Впрочем, отчаиваться не стоит. К концу лета ещё может потеплеть.

В столичном регионе прогнозируется порывистый северный и северо-западный ветер скоростью до 15 м/с, из-за этого до 21 часа 13 августа объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление в пределах нормы - 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём столбики термометров покажут до 17 градусов выше нуля, в ночные часы ожидается около плюс пяти, переменная облачность и осадки.

Ранее синоптики пообещали продолжительное похолодание жителям столицы.

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