Небольшой дождь и жёлтый уровень опасности из-за ветра ожидаются в Москве в четверг

В Москве в четверг 13 августа ожидается небольшой дождь. Днём столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла, ночью похолодает до плюс восьми, сообщают синоптики Гидрометцентра.
В европейской части России началась "генеральная репетиция осени"Впрочем, отчаиваться не стоит. К концу лета ещё может потеплеть.
В столичном регионе прогнозируется порывистый северный и северо-западный ветер скоростью до 15 м/с, из-за этого до 21 часа 13 августа объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление в пределах нормы - 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье днём столбики термометров покажут до 17 градусов выше нуля, в ночные часы ожидается около плюс пяти, переменная облачность и осадки.
Ранее синоптики пообещали продолжительное похолодание жителям столицы.