В европейской части России началась "генеральная репетиция осени"

В европейскую часть России пришло похолодание. Синоптики центра погоды "Фобос" назвали это "генеральной репетицией осени".

По их прогнозам, уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. На севере региона, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже 15 градусов, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс десять градусов. Летний температурный режим сохранится только в южных широтах.

— В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег! — говорят в "Фобосе".

Однако эксперты уверены, что вскоре в регионе восстановится летняя погода. По их словам, холодный воздух сам создаёт почву для скорого потепления. Циклон же сместится в Зауралье.

В Москву, по расчётам "Фобоса", лето вернётся к началу следующей недели: в субботу температура уже поднимется до 20 градусов, в воскресенье тоже немного потеплеет.