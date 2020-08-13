В Ираке подорвали транспорт, перевозивший военную технику США

В провинции Ди-Кар на юге Ирака рядом с автоколонной международной коалиции во главе с США сработало взрывное устройство. Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По его данным, в составе колонны находилось несколько грузовиков частной компании, которые были наняты коалиционными войсками. Повреждения получил транспорт, перевозивший военную технику США. Люди не пострадали.

Это уже шестая подобная атака за последний месяц. Ответственность за неё, как и за предыдущие, никто не взял.