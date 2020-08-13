В Ираке подорвали транспорт, перевозивший военную технику США

В провинции Ди-Кар на юге Ирака рядом с автоколонной международной коалиции во главе с США сработало взрывное устройство. Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.
По его данным, в составе колонны находилось несколько грузовиков частной компании, которые были наняты коалиционными войсками. Повреждения получил транспорт, перевозивший военную технику США. Люди не пострадали.
Боевики напали на американскую колонну с военной техникой на границе Ирака и КувейтаОтветственность за нападение взяла на себя одна из шиитских группировок.
Это уже шестая подобная атака за последний месяц. Ответственность за неё, как и за предыдущие, никто не взял.
Ранее Лайф сообщал, что взрывы прогремели в военном лагере в столице Ирака.