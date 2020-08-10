Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Боевики напали на американскую колонну с военной техникой на границе Ирака и Кувейта

Ответственность за нападение взяла на себя одна из шиитских группировок.

21

Фото © EPA/AHMED MARDNLI

На границе Ирака и Кувейта боевики напали на автоколонну США, перевозившую военную технику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.

Атака произошла возле пограничного контрольно-пропускного пункта Джрайшан. Отмечается, что здесь транспортные средства регулярно загружаются военным снаряжением. Данных о погибших или пострадавших не приводится.

В настоящее время мы занимаемся этим вопросом, — сказал пресс-секретарь посольства США в Кувейте.

В военном лагере в столице Ирака прогремели взрывы

СМИ сообщали о ракетной атаке, но причиной оказалась жара.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из шиитских группировок.

Ранее Лайф сообщал, что под обстрел на юге Ирака попала колонна снабжения базы США.

Выбор редакции

Loading...