Боевики напали на американскую колонну с военной техникой на границе Ирака и Кувейта

На границе Ирака и Кувейта боевики напали на автоколонну США, перевозившую военную технику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.

Атака произошла возле пограничного контрольно-пропускного пункта Джрайшан. Отмечается, что здесь транспортные средства регулярно загружаются военным снаряжением. Данных о погибших или пострадавших не приводится.

— В настоящее время мы занимаемся этим вопросом, — сказал пресс-секретарь посольства США в Кувейте.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из шиитских группировок.