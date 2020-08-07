В Крыму назвали самый популярный вид отдыха в новом туристическом сезоне

В курортном сезоне 2020 года автотуризм с небывалой силой набирает популярность среди туристов, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Там отметили, что в первый курортный месяц, в июле, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тысячи автотранспортных средств, в том числе 352,6 тысячи легковых автомобилей.

— Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть <...> Автотуризм даёт возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, — цитирует пресс-служба республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко.

По данным министерства, только за июль в Крыму отдохнуло 1 432 000 туристов. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту, 31,9% — авиасообщением и ещё 5% — по железной дороге.