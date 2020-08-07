В Крыму назвали самый популярный вид отдыха в новом туристическом сезоне

В курортном сезоне 2020 года автотуризм с небывалой силой набирает популярность среди туристов, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Там отметили, что в первый курортный месяц, в июле, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тысячи автотранспортных средств, в том числе 352,6 тысячи легковых автомобилей.
Августовские туры в Крым будут продавать со скидкой до 90%Эксперты говорят, что новая система бронирования туров позволит избежать часто необоснованного накручивания цен на отдых.
— Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть <...> Автотуризм даёт возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, — цитирует пресс-служба республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко.
По данным министерства, только за июль в Крыму отдохнуло 1 432 000 туристов. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту, 31,9% — авиасообщением и ещё 5% — по железной дороге.
Ранее Министерство финансов России предложило сократить расходы бюджета на развитие Крыма. Там считают, что в 2021 году их можно урезать на 8,5 из 76,1 миллиарда. А в 2022 году — на 9,1 из 82,3 миллиарда.