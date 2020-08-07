Страны ЕС откроют внешние границы только для десяти стран

Совет Евросоюза сократил список стран, с которыми государства сообщества откроют внешние границы, до 10. Новый документ вступает в силу с 8 августа.

Из списка прошлой редакции исключили Марокко. Теперь поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ страны ЕС могут для Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии и Уругвая.