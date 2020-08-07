Страны ЕС откроют внешние границы только для десяти стран

Совет Евросоюза сократил список стран, с которыми государства сообщества откроют внешние границы, до 10. Новый документ вступает в силу с 8 августа.
Из списка прошлой редакции исключили Марокко. Теперь поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ страны ЕС могут для Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии и Уругвая.
СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августаТакое решение в организации приняли после изучения статистики.
Напомним, Евросоюз открывает свои границы для других стран постепенно. На первом этапе перемещения стали доступны государства внутри Шенгенской зоны. Совет Евросоюза делает выбор исходя из эпидемиологической обстановки в мире.