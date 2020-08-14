Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совфеда в 2019 году

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2019 года 2,76 млрд рублей. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты.

По итогам 2018 года Пономарёв был также на первом месте, заработав около 2,35 млрд рублей.

В своей декларации сенатор указал три квартиры, каждая из которых имеет площадь от 150 до 200 квадратов, три нежилых помещения, два "бентли" (Bentayga W12 и Arnage R), "феррари" и ГАЗ-21.