Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совфеда в 2019 году

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2019 года 2,76 млрд рублей. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты.
По итогам 2018 года Пономарёв был также на первом месте, заработав около 2,35 млрд рублей.
Вертолёт, три автомобиля, две моторные лодки и ни одной жены. Опубликована декларация самого богатого депутата ГосдумыПредставитель Владимирской области Григорий Аникеев задекларировал больше двух миллиардов рублей дохода по итогам 2019 года.
В своей декларации сенатор указал три квартиры, каждая из которых имеет площадь от 150 до 200 квадратов, три нежилых помещения, два "бентли" (Bentayga W12 и Arnage R), "феррари" и ГАЗ-21.
Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за прошедший год задекларировала намного меньше — 16,726 миллиона рублей.