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Сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв стал самым богатым членом Совфеда в 2019 году

По итогам 2018 года он также был на первом месте, заработав около 2,35 млрд рублей. Это чуть меньше, чем в этот раз.

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Фото © ТАСС/Антон Новодережкин

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2019 года 2,76 млрд рублей. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты.

По итогам 2018 года Пономарёв был также на первом месте, заработав около 2,35 млрд рублей.

Вертолёт, три автомобиля, две моторные лодки и ни одной жены. Опубликована декларация самого богатого депутата Госдумы

Представитель Владимирской области Григорий Аникеев задекларировал больше двух миллиардов рублей дохода по итогам 2019 года.

В своей декларации сенатор указал три квартиры, каждая из которых имеет площадь от 150 до 200 квадратов, три нежилых помещения, два "бентли" (Bentayga W12 и Arnage R), "феррари" и ГАЗ-21.

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за прошедший год задекларировала намного меньше — 16,726 миллиона рублей.

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