Вертолёт, три автомобиля, две моторные лодки и ни одной жены. Опубликована декларация самого богатого депутата Госдумы

Представитель Владимирской области Григорий Аникеев задекларировал больше двух миллиардов рублей дохода по итогам 2019 года.



Григорий Аникеев снова стал самым богатым депутатом Госдумы. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте нижней палаты. За 12 месяцев прошлого года он заработал 2,3 миллиарда рублей. Годом ранее его доход составлял примерно ту же сумму, а в 2017-м — целых 4,3 миллиарда.

В собственности у депутата — несколько земельных участков: 6982 квадратных метра, 5279 квадратных метров, 836 квадратных метров, 588 квадратных метров, 159 квадратных метров — под газопровод. Также Аникеев задекларировал три жилых дома (357, 265 и 200 квадратных метров), жилой дом на земельном участке (778 квадратных метров) и баню на 380 квадратов.

Кроме того, у него в собственности находятся три автомобиля (Hammer H2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4MATIC), один вертолёт, две моторные лодки, один вездеход и два автомобиля медицинской службы.