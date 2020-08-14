Татьяна Навка за год заработала почти в 17 раз больше Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за 2019 год заработал более 14,6 миллиона рублей, а доход его супруги, фигуристки Татьяны Навки, традиционно в разы больше — более 235,9 миллиона рублей. Соответствующие декларации за минувший год опубликованы на сайте Кремля.

Согласно документу, в собственности Пескова три квартиры, в одной из которых его доля составляет 1/2, Mercedes Benz V250, Kia Ceed и снегоболотоход Can-am. Навка задекларировала три квартиры, два земельных участка, два жилых дома, Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, а также мотовездеход Yamaha .