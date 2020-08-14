Умерла певица Валентина Легкоступова

Сегодня в 15:30 в Москве умерла знаменитая певица Валентина Легкоступова. Ей было 54 года. Об этом в своём инстаграме сообщила безутешная дочь исполнительницы.

Несколько дней назад заслуженную артистку Российской Федерации с травмами доставили в городскую клиническую больницу № 13 с отёком мозга. В четверг она впала в кому.

По словам девушки, о черепно-мозговой травме стало известно только после того, как звезда 80-х впала в кому.

Дочь певицы Легкоступовой рассказала о её состоянии: У мамы не было проломленной головы и ссадин на лице По словам девушки, о черепно-мозговой травме стало известно только после того, как звезда 80-х впала в кому.

Напомним, артистка вместе с мужем несколько дней не выходили на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что артистка сама повредила голову, упав в ванной.