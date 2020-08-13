Дочь певицы Легкоступовой рассказала о её состоянии: У мамы не было проломленной головы и ссадин на лице

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль подтвердила, что певица находится в коме, а её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом она написала в своём инстаграме. Однако, по словам девушки, по-прежнему не известно, при каких обстоятельствах её мама получила тяжёлые травмы.

Со слов Анэтты, при поступлении в наркологическую больницу 6 августа никаких видимых повреждений у певицы обнаружено не было, а всю тяжесть её состояния медики осознали только после того, как она впала в кому.

— У неё не было проломленной головы и ссадин на лице, — утверждает Анэтта Бриль. — С 7 на 8 августа в ночь её состояние ухудшилось, она впала в кому, и её перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. ред.).

Дочь певицы добавила, что не спешит обвинять избранника матери в её избиении, поскольку никаких доказательств этому на данный момент нет. Анэтта Бриль рассчитывает, что во всём разберётся Следственный комитет.

— Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку, — добавила она.