Дочь певицы Легкоступовой рассказала о её состоянии: У мамы не было проломленной головы и ссадин на лице

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль подтвердила, что певица находится в коме, а её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом она написала в своём инстаграме. Однако, по словам девушки, по-прежнему не известно, при каких обстоятельствах её мама получила тяжёлые травмы.
Муж может быть невиновен. Названы первые версии по делу о пробитой голове певицы ЛегкоступовойЗвезда 90-х находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Со слов Анэтты, при поступлении в наркологическую больницу 6 августа никаких видимых повреждений у певицы обнаружено не было, а всю тяжесть её состояния медики осознали только после того, как она впала в кому.
— У неё не было проломленной головы и ссадин на лице, — утверждает Анэтта Бриль. — С 7 на 8 августа в ночь её состояние ухудшилось, она впала в кому, и её перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. ред.).
После свадьбы начали злоупотреблять спиртным. Сын певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семьеПо словам молодого человека, отчим пытался оградить его от общения с матерью, угрожал ножом и выбивал дверь в доме.
Дочь певицы добавила, что не спешит обвинять избранника матери в её избиении, поскольку никаких доказательств этому на данный момент нет. Анэтта Бриль рассчитывает, что во всём разберётся Следственный комитет.
— Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку, — добавила она.
Госпитализированная с пробитой головой певица Легкоступова обвенчалась всего месяц назад. Теперь муж в бегахСупруг исполнительницы хита "Ягода-малина" тоже находился в клинике, но он её покинул.
Ранее сообщалось, что исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу именно из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходили на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.