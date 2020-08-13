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Дочь певицы Легкоступовой рассказала о её состоянии: У мамы не было проломленной головы и ссадин на лице

По словам девушки, о черепно-мозговой травме стало известно только после того, как звезда 80-х впала в кому.

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Анэтта Бриль (слева) и её мама Валентина Легкоступова

Фото © Instagram / anetta_bril / legkostupovavalentina

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль подтвердила, что певица находится в коме, а её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом она написала в своём инстаграме. Однако, по словам девушки, по-прежнему не известно, при каких обстоятельствах её мама получила тяжёлые травмы.

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Звезда 90-х находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Со слов Анэтты, при поступлении в наркологическую больницу 6 августа никаких видимых повреждений у певицы обнаружено не было, а всю тяжесть её состояния медики осознали только после того, как она впала в кому.

У неё не было проломленной головы и ссадин на лице, — утверждает Анэтта Бриль. — С 7 на 8 августа в ночь её состояние ухудшилось, она впала в кому, и её перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. ред.).

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По словам молодого человека, отчим пытался оградить его от общения с матерью, угрожал ножом и выбивал дверь в доме.

Дочь певицы добавила, что не спешит обвинять избранника матери в её избиении, поскольку никаких доказательств этому на данный момент нет. Анэтта Бриль рассчитывает, что во всём разберётся Следственный комитет.

Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку, добавила она.

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Супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" тоже находился в клинике, но он её покинул.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу именно из-за травмы головы. Артистка вместе с мужем несколько дней не выходили на связь, и приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.

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