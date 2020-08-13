Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области задекларировала доход вдвое больше отцовского

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала 10 миллионов рублей в качестве дохода за 2019 год — вдвое больше, чем её отец. Это следует из декларации, размещённой на сайте регионального правительства.

Сам глава Рязанской области в прошлом году заработал 4,3 миллиона рублей. В собственности Любимова не числятся квартиры или жилые помещения. При этом в пользовании Любимова есть квартира площадью 205,1 квадратного метра. Этой же квартирой пользуется супруга губернатора. Она владеет 92-метровой квартирой и долей в квартире площадью 70,6 квадратного метра. Доход Оксаны Любимовой в 2019 году составил 1,8 миллиона рублей, в её собственности — автомобиль Audi Q7.

Больше всех в семье Любимовых в 2019 году заработала несовершеннолетняя дочь чиновника. Её доход — 10 миллионов рублей. В её пользовании помимо той же квартиры, что и у родителей, есть жилые помещения площадью 92 и 127,7 квадратного метра, кладовка площадью 2,2 кв. м. и машино-место. В декларации уточняется, что квартира, нежилое помещение и машино-место были приобретены за счёт дохода, полученного от продажи недвижимости и накоплений Любимова за 2018 год.