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"Всего два правила". Фотограф раскрыл секрет эффектных селфи

Эксперт отметил, что "самым украшающим" светом является дневной.

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Фотограф Владимир Широков поделился профессиональными секретами и рассказал, как лучше получаться на фотографиях и видеозаписях.

Выступая в программе "Модный приговор" на Первом канале, специалист отметил, что принцип эффектных селфи довольно прост: существует всего два правила, которые нужно соблюдать. Первое и главное — выбор подходящего освещения.

30 лет снимая портреты звёзд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет — это дневной, — сказал эксперт.

Второй важный пункт, по словам Любимова, — правильный выбор точки съёмки.

Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком, — объяснил специалист.

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Казалось бы, как можно делать селфи "неправильно". Однако не всё так просто — ракурс решает если не всё, то многое.

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