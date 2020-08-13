"Всего два правила". Фотограф раскрыл секрет эффектных селфи

Фотограф Владимир Широков поделился профессиональными секретами и рассказал, как лучше получаться на фотографиях и видеозаписях.
Выступая в программе "Модный приговор" на Первом канале, специалист отметил, что принцип эффектных селфи довольно прост: существует всего два правила, которые нужно соблюдать. Первое и главное — выбор подходящего освещения.
— 30 лет снимая портреты звёзд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет — это дневной, — сказал эксперт.
Второй важный пункт, по словам Любимова, — правильный выбор точки съёмки.
— Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком, — объяснил специалист.
Блогерша показала неожиданное решение для всех неудачных селфи, использовав стандартную функцию камерыКазалось бы, как можно делать селфи "неправильно". Однако не всё так просто — ракурс решает если не всё, то многое.
Ранее медсестра, к которой мечтают попасть все мужчины, дала десять уроков селфи.