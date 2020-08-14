Опубликованы доходы Шойгу за 2019 год

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2019 году заработал 12,6 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах и имуществе членов правительства государства за прошлый год.

В свою очередь, в 2018 году доходы Шойгу составили чуть более 11,5 миллиона рублей. Таким образом, прошлогодний его доход оказался почти на миллион больше, чем годом ранее.