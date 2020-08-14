Опубликованы доходы Шойгу за 2019 год

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2019 году заработал 12,6 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах и имуществе членов правительства государства за прошлый год.
В свою очередь, в 2018 году доходы Шойгу составили чуть более 11,5 миллиона рублей. Таким образом, прошлогодний его доход оказался почти на миллион больше, чем годом ранее.
Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 годПостоянными строками в списке собственности главы государства остались две "Волги", советская "Нива" и туристический прицеп.
В собственности министра обороны находятся два земельных участка в РФ (площадью 2807 и 17 193 кв. м), жилой дом (1240,4 кв. м), квартира (56,8 кв. м), гараж (133,7 кв. м) и мастерская (153,4 кв. м).