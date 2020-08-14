Медведев за прошлый год заработал более 11 миллионов рублей

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев за прошедший год задекларировал доход в размере 11,051 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, опубликованные на сайте пресс-службы Кремля.

Напомним, в 2019 году Медведев занимал пост премьер-министра РФ. В 2018-м его доход составил на 1,1 миллиона меньше — 9,9 млн. При этом, согласно документу, супруга нынешнего заместителя председателя СБ ничего не заработала за прошедший год, как и в 2018-м.

В собственности Медведева всё также значится квартира площадью 367,8 кв. м, а в пользовании — земельный участок в 4700 кв. м и автомобили "Победа" и "Волга".