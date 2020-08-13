"Какая коррупция?" В Рязанской области объяснили 10-миллионные доходы несовершеннолетней дочери губернатора

Доход в 10 миллионов рублей за прошлый год, зарегистрированный 14-летней дочерью губернатора Рязанской области Николая Любимова, связан с продажей оформленной на девочку недвижимости. Об этом изданию "Подъём" сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.
— Если посмотреть декларацию за 2018 год, у несовершеннолетнего ребёнка там значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет, то есть они были проданы. Полученные от продажи средства отражены в декларации за 2019 год. Какая коррупция?! — сказал пресс-секретарь губернатора.
Арапов пояснил, что зарегистрированные на девушку квартиры, кладовка и машино-место были приобретены на накопления её отца и за счёт дохода, полученного от продажи другой недвижимости.
Депутат из Сургута задекларировал 26 квартир, 10 самолётов и собственный газопроводЧиновник и бизнесмен за прошедший год заработал более 70 миллионов рублей.
Напомним, в собственности самого Любимова ничего не значится. Его супруга Оксана владеет 92-метровой квартирой и долей в квартире площадью 70,6 квадратного метра, а также автомобилем Audi Q7.