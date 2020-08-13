Мэр белорусского Жодино пообещал выйти на разговор к протестующим и убрать с улиц ОМОН — видео

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Председатель исполнительного комитета города Жодино в Белоруссии Дмитрий Заблоцкий пообщался сегодня с протестующими и пообещал выйти вечером на улицы города, чтобы посмотреть, как проходят акции. В случае если "не будет угрозы захвата административных зданий", мэр пообещал убрать ОМОН.
Заблоцкий приехал на территорию завода БелАЗ, где сегодня сотрудники вышли на забастовку. Люди также просят председателя исполкома обнародовать протоколы голосования, однако он отметил, что выборы не входят в зону его ответственности и он не наделён соответствующими полномочиями.
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Мэр Жодино пообещал выйти к людям в 20:00, сообщив, что может немного задержаться.
Напомним, сегодня в Сети появились кадры с территории БелАЗа. На них люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют "Уходи!" При этом официально предприятие заявило, что никаких волнений нет, на самом деле просто проходит встреча с руководством. Лайф узнал требования протестующих.
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В Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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