"Большой прорыв". Учёные сравнили создание вакцины от коронавируса с полётом в космос

Создание вакцины от коронавируса является большим достижением, которое может спасти человечество от эпидемии, унёсшей сотни тысяч жизней. Эффективность и безопасность отечественного препарата уже доказана, заявили главные специалисты Минздрава России.

— Вакцина — большой прорыв в проблеме лечения коронавируса в мире. Мы будем смотреть на результаты, но вообще для того, чтобы сейчас освободить человечество, вакцина необходима, иначе мы будем долго жить в условиях риска заражения, — объяснил главный трансплантолог Минздрава, академик РАН Сергей Готье.

Замдиректора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова профессор Александр Щербаков считает создание вакцины от коронавируса сравнимым с полётом первого человека в космос. С коллегой согласен академик РАН и гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто. По его мнению, появление препарата даёт возможность для иммунизации пациентов из высоких групп риска. Об эффективности и безопасности вакцины говорит то, что она создана на базе платформы, которая уже оправдала себя, заключил учёный.

Первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов в свою очередь рассказал, что безопасность и эффективность вакцины от CoViD-19 подтвердилась в ходе доклинических и клинических испытаний.