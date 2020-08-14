Вакцина от коронавируса готова. А нужно ли прививаться?

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса CoViD-19. В гражданский оборот она поступит ориентировочно 1 января. Но нужна ли она будет людям?

Не верю!

Как показывают опросы ФОМ, россияне ждут появления вакцины от коронавируса, но не хотят делать прививку. Лишь 44% опрошенных хотели бы получить иммунитет через иглу. Более того, появились исследования, что и медики, которые попадают в группу риска, в основной массе пока побаиваются делать прививку.

Это опасно?

На самом деле сомнения людей вполне объяснимы: многие не столько не верят, сколько могут бояться за собственную безопасность после введения вакцины в организм. А ведь россияне в этом, оказывается, не одиноки. Например, в развитой Франции лишь 47% уверены в безопасности прививок, а в Японии и того меньше.

По мнению главного внештатного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова, вакцина абсолютно безопасна. И это доказано в ходе исследований не один раз.

Протокол предполагает две фазы испытаний. Первая — исключительно безопасность. Вторая — безопасность и эффективность, когда мы говорим о вакцине в части формирования иммунитета. Поэтому мы можем сказать, что безопасность проверена на людях дважды, а эффективность доказана достаточным образом, чтобы провести регистрацию после второй фазы. То есть выработался достаточный уровень количества иммунитета за промежуток времени Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России

Что до опасений медиков, то, как считает Сергей Бойцов, они связаны, скорее всего, с тем, что врачи ждут проведения испытаний на третьей фазе. Когда эффективность будет доказана на максимальном уровне. Но точно можно говорить, что прививка эта безопасна.

Вакцины уже спасали мир

Все сомнения скептиков по поводу вакцины можно развеять простой статистикой. Если 30 лет назад заболеваемость, например, корью составляла около 700 тысяч случаев, то за 2017 год выявлено всего 95 тысяч.

Показательна и история с тем, как человечество победило оспу. До сих пор это единственное заболевание, передающееся только в популяции людей, которое удалось полностью уничтожить именно с изобретением вакцины. Оспа когда-то была очень распространённым и смертельно опасным инфекционным заболеванием. Ликвидировали её в 1977 году благодаря прививкам. Невозможно точно знать, сколько людей умерло бы от оспы сегодня, если бы учёные не разработали вакцину. Разумные оценки находятся в диапазоне около пяти миллионов жизней в год, что означает, что в период с 1980 по 2018 год было спасено от 150 до 200 миллионов жизней.

Как работает вакцина и иммунитет?

Основной механизм, с помощью которого работают вакцины, прост: они создают иммунитет у человека. Когда вводят ослабленную или убитую форму патогена, который делает нас "больными", организм создаёт клетки иммунитета, поэтому, когда мы затем сталкиваемся с реальным возбудителем болезни, он уже готов к защите.

В широком охвате вакцинацией есть выгода для всего общества. Для большинства заболеваний чем больше людей с иммунитетом, тем лучше защищён каждый в популяции, так как именно передача болезни может быть уменьшена или остановлена. Поэтому власти Москвы сейчас ставят под сомнение вторую волну коронавируса. Потому что в столице сформировался так называемый популяционный иммунитет. Популяционный иммунитет — это защита сообщества, которая создаётся, когда переносит заболевание или вакцинируется большой процент населения, поэтому вероятность распространения инфекции ниже. Но говорить о его формировании пока рано, считает доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов.

Переболели далеко не все. Если мы посмотрим, переболевших всего 700 000 человек, с учётом бессимптомных, возможно, около миллиона. А население в России — 146 миллионов. Это огромное число людей, которое не имеет ещё защитного иммунитета, конечно, которых нужно защитить Владимир Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора