Молдавия просит у России новую вакцину от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его страна официально обратилась к России с просьбой поставить вакцину от коронавируса, пишет РИА "Новости".

— Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией, — цитирует агентство его слова.

Он также добавил, что вакцинация в республике будет добровольной. Додон выразил надежду, что при поставках лекарства из РФ условия договоров "будут нормальными", что поспособствует массовой вакцинации граждан страны.

За последние сутки в РФ было зафиксировано 5065 новых случаев коронавируса, 25,9% из которых не имели клинических проявлений.