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Молдавия просит у России новую вакцину от коронавируса

Окончательное решение примут, когда РФ начнёт экспортировать препарат.

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Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его страна официально обратилась к России с просьбой поставить вакцину от коронавируса, пишет РИА "Новости".

Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией, — цитирует агентство его слова.

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Вместе с тем Ханой продолжит работать над созданием собственного препарата.

Он также добавил, что вакцинация в республике будет добровольной. Додон выразил надежду, что при поставках лекарства из РФ условия договоров "будут нормальными", что поспособствует массовой вакцинации граждан страны.

За последние сутки в РФ было зафиксировано 5065 новых случаев коронавируса, 25,9% из которых не имели клинических проявлений.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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