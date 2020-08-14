Следствию пока не известно, от чего именно умер рэпер Энди Картрайт, в убийстве которого обвиняют его супругу Марину Кохал, сообщил Лайфу источник. При этом адвокат жены музыканта отметил, что результатов экспертизы пока нет.
— Не знаю, на что эти статьи опираются, я их читал. Но результатов экспертизы ещё нет, они будут только в конце августа, может в сентябре, — сказал Сергей Лукьянов в беседе с Лайфом, комментируя публикации СМИ о причинах смерти исполнителя.
Девушка Энди Картрайта, которого расчленила жена, рассказала об их любовном треугольникеМарина Кохал знала о Надином существовании и всячески пыталась испортить ей жизнь.
Ранее издание "Невские новости" со ссылкой на собственные источники сообщало, что следователи подозревают Кохал в отравлении мужа медицинским препаратом для диабетиков. Якобы незадолго до трагедии она искала, где можно купить это лекарство.
Отмечается, что при вводе большой дозы этого препарата человек может впасть в так называемую гипогликемическую кому, которая без оказания медицинской помощи приводит к летальному исходу. А следы лекарства в организме найти трудно, так как оно быстро расщепляется.
"Ты его кровь пробовала?" Вдова расчленённого рэпера Энди Картрайта рассказала об "омерзительном" допросеКохал утверждает, что оперативники угрожали посадить её мать и отправить сына в "детдом получше".
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Марина заявила, что мужа нашла умершим от передозировки 24 июля, а затем решила распилить тело любимого и сбросить в болото. Рассказу вдовы однако противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Также стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице.
Найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Всё, что известно
"Результатов экспертизы ещё нет". Адвокат опроверг сообщения об отравлении Картрайта
"Ты его кровь пробовала?" Вдова расчленённого рэпера Энди Картрайта рассказала об "омерзительном" допросе
Обсуждали тусовки и коронавирус. Стали известны подробности переписки расчленённого женой рэпера Картрайта и его любовницы