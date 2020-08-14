"Результатов экспертизы ещё нет". Адвокат опроверг сообщения об отравлении Картрайта

Следствию пока не известно, от чего именно умер рэпер Энди Картрайт, в убийстве которого обвиняют его супругу Марину Кохал, сообщил Лайфу источник. При этом адвокат жены музыканта отметил, что результатов экспертизы пока нет.

— Не знаю, на что эти статьи опираются, я их читал. Но результатов экспертизы ещё нет, они будут только в конце августа, может в сентябре, — сказал Сергей Лукьянов в беседе с Лайфом, комментируя публикации СМИ о причинах смерти исполнителя.

Ранее издание "Невские новости" со ссылкой на собственные источники сообщало, что следователи подозревают Кохал в отравлении мужа медицинским препаратом для диабетиков. Якобы незадолго до трагедии она искала, где можно купить это лекарство.

Отмечается, что при вводе большой дозы этого препарата человек может впасть в так называемую гипогликемическую кому, которая без оказания медицинской помощи приводит к летальному исходу. А следы лекарства в организме найти трудно, так как оно быстро расщепляется.