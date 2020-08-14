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Онколог призвал не делать КТ пациентам с подозрением на коронавирус

Такой метод диагностики показан тем больным, у которых наблюдаются проблемы с дыханием.

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Фото © Pixabay

Основным методом диагностики коронавирусной инфекции является компьютерная томография (КТ), но её не следует делать всем пациентам с подозрением на CoViD-19. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

КТ показана пациентам с CoViD-19 с нарушением функции дыхания. КТ не показана пациентам с подозрением на CoViD-19 и клиническими проявлениями заболевания лёгкого течения, кроме случаев с риском прогрессирования заболевания, — объяснил врач ТАСС.

Каприн подчеркнул, что такой метод исследования должен применяться строго в соответствии с показаниями. При этом повторное назначение показано только пациентам, у которых наблюдаются функциональные нарушения и/или гипоксемия.

Каприн также считает, что оценить опасность роста числа онкологических заболеваний от массового КТ-скрининга можно будет спустя пару лет. Однако сейчас, по его словам, увеличения количества обращений к онкологам не зафиксировано.

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По данным депутата Госдумы, в среднем на одного пациента с коронавирусом приходится 2,5 томографии.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за июнь в регионах РФ значительно выросла коллективная доза облучения в результате проведения КТ, что, в свою очередь, может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией. При этом врач-онколог Андрей Пылев считает, что компьютерная томография грудной клетки, которая используется для скрининга CoViD-19, достаточно безопасна.

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