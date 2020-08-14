Экологи обследовали танкер, затонувший в Финском заливе в годы ВОВ. Экспедиция подтвердила: угроза существует

Специалисты Русского географического общества обследовали затонувший танкер Т-12 времён Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Советский корабль Балтийского флота был потоплен немецкой авиацией в Финском заливе при эвакуации из Таллина.

Танкер давно вызывал опасения у экологов — из ветхого корпуса сочатся нефтепродукты и на поверхности воды остаются масляные пятна. Подводная экспедиция доказала, что угроза существует. Токсичные вещества активно проникают в воду, а корпус грозит полностью разрушиться.

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В районе затопления танкера специалисты проработали полчаса на глубине 65 метров и при температуре пять градусов. На борт они вернулись с пробами воды и грунта, которые затем отправят в лабораторию на Большую землю, чтобы проанализировать на содержание нефтепродуктов. Кроме того, изучение образцов в лаборатории поможет сделать выводы о состоянии цистерн и скорости их разрушения. Официальные результаты станут известны к началу сентября.

Напомним, танкер Т-12 затонул в августе 1941 года при эвакуации кораблей Балтийского флота из Таллина в результате атаки немецкой авиации. Его корпус обнаружили в Финском заливе на глубине 63 м и отсняли с помощью многолучевого эхолота. Корма судна, из отверстия в которой вытекли нефтепродукты, сильно разрушена и частично замыта в ил.