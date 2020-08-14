Сбербанк опроверг отмену бесплатных СМС-уведомлений о переводах

Сбербанк не вводил никаких дополнительных комиссий за СМС-уведомления клиентов о переводах от других физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Успеть до 3 сентября. За что Сбербанк подарит деньги клиентам и какие нюансы у зарплатных картСбербанк запустил акцию, в которой предлагает привязать данные карт Visa Classic или Visa Gold к зарплатному проекту и получить за это деньги. К слову, он не единственный, кто предлагает бонусы за открытие карты. О нюансах банковских акций — в материале Лайфа.
— Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические SMS — сообщения (не содержащие баланс счёта) о переводах от других физлиц в прежнем режиме, — пообещали в банке.
Как перевести деньги в другой банк без комиссии. И почему Сбербанк — худший в этом планеПри переводе денег из одного банка в другой хотелось бы, чтобы не было комиссии. А кейсов, когда нужно выполнить подобную операцию, масса. Как минимум другу или члену семьи на карманные расходы. Как максимум при открытии вклада или накопительного счёта, чтобы не носить наличные из одного банка в другой. К счастью, это возможно сделать при соблюдении двух правил. И возможность могла быть развита сильнее.
Также в сообщении говорится, что эта услуга на самом деле непопулярна у клиентов. К примеру, у пользователей сервиса "Сбербанк Онлайн" существуют пуш-уведомления, которые заменили им СМС. По словам представителей банка, этот способ оповещения удобнее и безопаснее.
Ранее появилась информация о том, что Сбербанк отменит бесплатную рассылку и пуш-уведомления о переводах на дебетовые карты.
Лайф уже сообщал, что мошенники научились отправлять потенциальным жертвам сообщения с официального номера Сбербанка 900. Для этого злоумышленники используют сервисы кредитного учреждения по открытию счетов и просят клиентов раскрыть конфиденциальную платёжную информацию.