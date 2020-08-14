Сбербанк опроверг отмену бесплатных СМС-уведомлений о переводах

Как перевести деньги в другой банк без комиссии. И почему Сбербанк — худший в этом плане При переводе денег из одного банка в другой хотелось бы, чтобы не было комиссии. А кейсов, когда нужно выполнить подобную операцию, масса. Как минимум другу или члену семьи на карманные расходы. Как максимум при открытии вклада или накопительного счёта, чтобы не носить наличные из одного банка в другой. К счастью, это возможно сделать при соблюдении двух правил. И возможность могла быть развита сильнее.