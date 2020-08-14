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Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Для владельцев премиальных и кредитных карт плата за сообщения взиматься не будет.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС- и push-уведомлений о поступивших на карту переводах. Как сообщили в call-центре кредитной организации, теперь сообщения будут приходить при подключении специального пакета услуг.

Стоимость сервиса "Уведомление по карте" будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей — для стандартных. Для владельцев премиальных и кредитных карт Сбербанка уведомления остаются бесплатными.

Успеть до 3 сентября. За что Сбербанк подарит деньги клиентам и какие нюансы у зарплатных карт

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