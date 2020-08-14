Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Успеть до 3 сентября. За что Сбербанк подарит деньги клиентам и какие нюансы у зарплатных карт Сбербанк запустил акцию, в которой предлагает привязать данные карт Visa Classic или Visa Gold к зарплатному проекту и получить за это деньги. К слову, он не единственный, кто предлагает бонусы за открытие карты. О нюансах банковских акций — в материале Лайфа.