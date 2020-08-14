Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС- и push-уведомлений о поступивших на карту переводах. Как сообщили в call-центре кредитной организации, теперь сообщения будут приходить при подключении специального пакета услуг.
Стоимость сервиса "Уведомление по карте" будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей — для стандартных. Для владельцев премиальных и кредитных карт Сбербанка уведомления остаются бесплатными.
Успеть до 3 сентября. За что Сбербанк подарит деньги клиентам и какие нюансы у зарплатных картСбербанк запустил акцию, в которой предлагает привязать данные карт Visa Classic или Visa Gold к зарплатному проекту и получить за это деньги. К слову, он не единственный, кто предлагает бонусы за открытие карты. О нюансах банковских акций — в материале Лайфа.
Ранее сообщалось, что ставки на рефинансирование ипотеки от других банков снижены в Сбербанке на 0,6 процентного пункта — до 7,9% годовых.