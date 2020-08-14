Набиуллина задекларировала доход за 2019 год

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина зарегистрировала свой доход за 2019 год и, согласно данным из её декларации, она заработала 35,9 миллиона рублей.

До этого, в прошлом году, она декларировала доход в 34,7 миллиона. Также в её собственности есть автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью 70,6 кв. м. и отдельная квартира площадью 112,2 кв. м.

При этом её супруг Ярослав Кузьминов задекларировал 47,5 миллиона рублей дохода против 53,6 миллиона в прошлом году. Он владеет земельным участком около 1,5 тысячи кв. м, а также дачей и долей в квартире площадью более 70 кв. м.